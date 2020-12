Mehrere Länder verschärfen Corona-Maßnahmen zu Feiertagen

Die Türkei erlässt über Silvester und Neujahr eine mehrtägige Ausgangssperre.

Sie beginne am 31. Dezember um 21:00 Uhr und ende am 4. Jänner morgens um 5.00 Uhr, kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag an. In der Türkei gelten bereits Ausgangsbeschränkungen an Wochenenden und werktags ab 21 Uhr. Supermärkte sind dabei zu bestimmten Zeiten geöffnet.