Türkei und Russland bereiten Syrien-Gipfel vor

Die Außenminister Russlands und der Türkei bereiten Anfang der Woche in Ankara gemeinsam einen Syrien-Gipfel am 7. September vor. Das ging am Sonntag aus einer Mitteilung des russischen Außenministeriums hervor. An dem vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan angeregten Vierer-Gipfel sollen die Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, der Türkei und Russlands teilnehmen.

Der russische Außenamtschef Sergej Lawrow wird am Montag und Dienstag in Ankara sein und nach Informationen aus dem türkischen Außenministerium auch auf einer Botschafterkonferenz sprechen. Wann genau das Treffen mit seinem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu stattfindet, blieb zunächst unklar.

Russland ist die militärische Schutzmacht Syriens. Mit Moskaus Unterstützung haben die Regierungstruppen in den vergangenen Monaten systematisch Rebellengebiete zurückerobert. Der syrische Machthaber Bashar al-Assad hatte im Juli angekündigt, er wolle als nächstes eine Offensive auf Idlib im Nordwesten des Landes starten.

Idlib gilt als eine der letzten Rebellenhochburgen in Syrien. Die Türkei will diese Offensive verhindern, unter anderem, weil sie vermutlich weitere Flüchtlingsströme in Richtung Türkei auslösen würde.

Beim Besuch Lawrows soll es nach russischen Angaben auch um andere bilaterale Themen gehen, darunter den Bau des Atomkraftwerks Akkuyo und die geplante Gaspipeline Turkish Stream durch das Schwarze Meer.