Türkei bestellt neuen Botschafter für Wien

Die Türkei hat einen neuen Botschafter für Wien bestellt, geht aus dem türkischen "Amtsblatt" (Resmi Gazete) hervor. Die Wahl fiel auf Ozan Ceyhun (59) und damit eine schillernde Persönlichkeit mit einer wechselvollen Politikkarriere. Nach dem Putsch von 1980 von seinem Vater zunächst nach Österreich geschickt, ging Ceyhun 1982 nach Deutschland und saß später für Grüne und SPD im Europaparlament.

Schon ab 2002 zog es Ceyhun doch wieder in die Türkei. Er arbeitete als Berater für unterschiedlichste Politiker, etwa für Dervis Eroglu, Volksgruppenchef der türkischen Zyprioten oder Mustafa Sarigül, Bezirkspolitiker der linksnationalistischen CHP und zeigte sich laut damaligen Weggefährten zunächst als harter Kritiker der AKP. Dann aber wechselte er das Lager und wurde 2013 Berater der AKP, der Partei von Recep Tayyip Erdogan. 2015 stellte er sich in Izmir für die AKP zur Wahl als Abgeordneter, wurde aber nicht gewählt. Er war auch lange Jahre Kolumnist der AKP-nahen Zeitung Daily Sabah.

Ceyhun wurde in der Türkei vorgeworfen, vor 1980 als Mitglied einer linken Gruppierung (Devrimci Yol) an bewaffneten Überfällen teilgenommen zu haben und bei einem Bombenanschlag mit einem Toten beteiligt gewesen zu sein. Er wurde dafür angeklagt, im Jahr 2000 aber freigesprochen. Dennoch gab es nun nach seiner Bestellung zum Botschaft in Wien in der Türkei heftige Kritik, vor allem aus weit rechts stehenden Gruppierungen.