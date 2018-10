Türke wegen Attentats auf Can Dündar verurteilt

Ein Gericht in Istanbul hat einen Mann wegen eines fehlgeschlagenen Attentats auf den früheren "Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar im Jahr 2016 zu zehn Monaten Haft verurteilt. Wie der Nachrichtensender NTV am Dienstag berichtete, muss der Attentäter Murat Sahin zudem eine Geldstrafe von umgerechnet 655 Euro zahlen.

Sahin hatte am 6. Mai 2016 vor dem Istanbuler Justizpalast von Caglayan auf Dündar gefeuert, dem dort wegen eines Artikels der Prozess gemacht wurde. Die Schüsse verfehlten jedoch ihr Ziel. Sahin war noch am Tatort festgenommen worden, konnte jedoch im Oktober 2016 das Gefängnis wieder verlassen.

Der damalige “Cumhuriyet”-Chefredakteur Dündar war vor dem Istanbuler Gericht zusammen mit dem Büroleiter der regierungskritischen Zeitung in Ankara wegen der Veröffentlichung eines Artikels zu verdeckten Waffenlieferungen des türkischen Geheimdiensts an islamistische Rebellen in Syrien angeklagt.

Dündar wurde kurz nach dem Anschlag wegen Spionage und Verrats von Staatsgeheimnissen zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Nach dem Urteil ging er ins Exil nach Deutschland, wo er noch heute lebt. Das Urteil gegen den Attentäter erfolgt wenige Tage nach einem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland, bei dem dieser mit der Forderung nach der Auslieferung von Dündar für Ärger sorgte.