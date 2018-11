„Tue deinen Mund auf für die Unmündigen“

Musikalisches Literaturtheater in Fraxern

Fraxern. Hans Eschelbach war ein 1868 geborener, deutscher Schriftsteller und Dichter aus Bonn. In einfachen Verhältnissen aufgewachsen, verschaffte ihm sein sprachliches Talent zu einem sozialen Aufstieg. Geprägt durch sein Elternhaus und mit tiefer katholischer Überzeugung versehen, geriet er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, schnell in deren Blickfeld und seine Schriften galten bald als unerwünscht. Im Angesicht der nahenden Luftangriffe auf seine nähere Heimat, verschlug es ihn, unter Mithilfe des Vorarlberger Lehrers Josef Bitsche, in das beschauliche Fraxern, wo er bis zu seinem Lebensende 1948 blieb. Zwar überlebte er den Krieg, aufgrund seiner katholischen Weltanschauung wurde sein Werk aber nahezu aus der Geschichte getilgt, ihm drohte das Schicksal der Vergessenheit.