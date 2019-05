Tsunami-Gefahr nach Erdbeben vor Papua-Neuguinea gebannt

Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hat die Bewohner einer Inselkette des Pazifikstaats Papua-Neuguinea in große Angst versetzt. Nach dem Beben auf dem Bismarck-Archipel im Norden von Papua-Neuguinea warnte das Tsunami-Warnzentrum für den Pazifik am Dienstag vor gefährlichen Flutwellen. Mittlerweile besteht laut Experten der US-Erdbebenwarte USGS aber keine Tsunami-Gefahr mehr.

Das Tsunami-Warnzentrum für den Pazifik erklärte, an den Küsten im Umkreis von tausend Kilometern um das Epizentrum, also auch in Japan, Taiwan, auf den Philippinen und in Indonesien, seien gefährliche Flutwellen möglich.