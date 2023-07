Tschutta und tricksa beim Abenteuer Sportcamp

Professionelle Betreuung von vielen Helfern wird beim Feldkircher Feriencamp großgeschrieben.



FELDKIRCH. Auch nach 30 Jahren ist der Andrang auf das Vorarlberger Kindersportfestival ungebrochen. 2.500 Kinder nehmen heuer an der großen Bewegungsinitiative mit 30 Camps in ganz Vorarlberg teil. Das größte Camp fand letzte Woche in Feldkirch statt – 130 Kinder wurden dort von einem 21-köpfigen Team betreut.