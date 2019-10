Tschürtz will in der FPÖ "Transparenz auf Knopfdruck"

Angesichts von "Ibiza-Affäre" und Spesen-Vorwürfen gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will Burgenlands Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) innerparteilich "Transparenz auf Knopfdruck". Diese sei "ganz wichtig" und würde den Freiheitlichen auch weiterhelfen, sagte er im APA-Gespräch. Bei den Themen müsse man nicht nachjustieren: "Die Inhalte bleiben in der FPÖ unumstritten."

"Im Gegensatz zur SPÖ" seien die Freiheitlichen nach dem Wahlergebnis in der Situation, dass man wisse, was zu tun sei. Man müsse mittels transparenter Finanzgebarung der Bevölkerung zeigen: "Wir legen alles offen", so Tschürtz: "Wir brauchen zukünftig auf Knopfdruck eine Transparenzdatenbank, wo man genau sieht, wo jemand etwas gekriegt hat oder auch nicht an Spesen oder an Aufwendungen."