Tschetschenische Sittenwächter: Bereits elf Beschuldigte

Mitte August war von der Wiener Polizei von tschetschenischen Sittenwächtern berichtet worden, die Landsfrauen bei zu westlichem Auftreten bedroht hatten. Seither sind die Ermittlungen weitergegangen und elf Beschuldigte namentlich bekannt. Zudem wurden einige Gigabit Daten beschlagnahmt, die weitere Straftaten zeigen - Waffenhandel, Freiheitsentziehung, schwere Körperverletzung und Kfz-Diebstahl.

Die hierarchisch strukturierte Gruppierung soll seit zumindest Anfang des Jahres agiert haben. Die Mitglieder sollen die in ihr Visier geratenen Frauen, in manchen Fällen auch deren Partner und Familien, belehrt, bedroht und verfolgt haben - und zwar, wenn sich diese nicht den Wertvorstellungen der Beschuldigten entsprechend verhalten hatten. Ein Foto in Badebekleidung oder eine Beziehung zu einer nicht tschetschenisch-stämmigen Person hatte ausgereicht. Ins Rollen war der Fall gekommen, nachdem sich eine Betroffene an die Polizei gewandt hatte