Tschechischer Präsident Pavel zu Antrittsbesuch in Wien

Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel ist zum ersten Mal zu einem offiziellen Besuch in Österreich, seit seinem Amtsantritt Anfang März. Der ehemalige Generalstabschef, der von seiner Ehefrau Pavla begleitet wird, war am Mittwoch mit dem Zug angereist. Am Donnerstag hat er Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) auf dem Programm.

Auch ein Spaziergang durch Wien ist geplant sowie eine Rede in der Landesverteidigungsakademie zum Thema Sicherheit in der globalisieren Welt. Inhaltlich wird der russische Krieg gegen die Ukraine die Gespräche der beiden Staatsoberhäupter dominieren, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei. Weitere Themen seien die EU-Integration des Westbalkans, die regionale Zusammenarbeit und die "gute Nachbarschaft". Die Beziehungen zwischen Österreich und Tschechien seien "viel besser als im letzten Jahrzehnt", sagte eine Sprecherin Van der Bellens zur APA. Früher hatte Streits um die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg aus der damaligen Tschechoslowakei sowie um das Atomkraftwerk Temelin die Beziehungen stark getrübt.