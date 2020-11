Tschechische Tatra soll Interesse an MAN in Steyr haben

Der tschechische Automobilhersteller Tatra mit Sitz in Koprivnice soll Interesse an dem von der Schließung bedrohten Standort der MAN in Steyr haben. Das berichteten oberösterreichische Medien am Donnerstag. MAN-Mutter Traton plant, das Werk mit 2.300 Beschäftigten trotz Standort- und Beschäftigungsgarantie 2023 zu schließen. Die Fronten zwischen Management und Betriebsrat haben sich diese Woche weiter verhärtet.

"Ich kann bestätigen, dass Tatra grundsätzlich Interesse an einem Engagement in Steyr hat", zitierten die "OÖ Nachrichten" Anton Bucek, der Tatra in Österreich repräsentiert. Näheres könne man aber noch nicht dazu sagen, solange keine Details auf dem Tisch liegen und nicht klar sei, was die deutsche Konzernmutter vorhabe. Tatra baut pro Jahr 1.400 Lkw und verzeichnete heuer entgegen dem Branchentrend ein Auftragsplus von 30 Prozent.

Zuletzt hatte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) von Bemühungen berichtet, ein "Österreich-Konsortium" aufzustellen, das das Werk in Oberösterreich übernehmen könnte. Es gebe Interessenten, Gespräche würden laufen. Details - etwa wie viele Jobs erhalten bleiben oder was dort künftig produziert wird - sind aber auch hier noch offen.