Tschechische Regierung überstand Vertrauensvotum

Fast neun Monate nach den Wahlen hat der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis die obligatorische Vertrauensfrage im zweiten Anlauf überstanden. Für die Minderheitsregierung aus seiner populistischen ANO-Partei und der sozialdemokratischen CSSD stimmten in der Nacht auf Donnerstag 105 der 196 anwesenden Abgeordneten. 91 stimmten gegen die Regierung.

“Das Parlament hat dem Kabinett sein Vertrauen ausgesprochen”, sagte Parlamentspräsident Radek Vondracek nach der mehr als 16-stündigen Marathonsitzung in Prag. Babis kündigte in seiner Rede an, die tschechischen Interessen in Europa aktiv zu verteidigen. “Wir wollen keine Zuwanderung”, sagte der Multimilliardär.