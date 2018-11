Tschechische Regierung überstand Misstrauensvotum

Die tschechische Minderheitsregierung von Premier Andrej Babis hat die Misstrauensabstimmung am Freitag erwartungsgemäß überstanden. Einen entsprechenden Antrag von sechs Oppositionsparteien haben nur 92 Abgeordnete des 200-köpfigen Unterhauses unterstützt. Für einen Sturz wären mindestens 101 Stimmen erforderlich gewesen.

Anlass für die Misstrauensabstimmung waren neue Informationen in der “Storchennest”-Affäre, bei der es sich um einen angeblichen EU-Subventionsbetrug seitens Babis und seiner Holding Agrofert handelt. Die Affäre macht schon seit Jahren in Tschechien Schlagzeilen. Neu aufgeflammt ist sie in der vergangenen Woche. Da waren Vorwürfe gegen Babis aufgetaucht, wonach er seinen in der Schweiz lebenden Sohn Andrej Babis Jr., der auch in der Affäre offiziell beschuldigt ist, auf die Halbinsel Krim “verschleppen” lassen habe, um sein Verhör durch die tschechische Polizei zu verhindern.