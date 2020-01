Tschechiens Premier bekennt sich zu Neujahr zur Atomkraft

Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hält die Pläne für den Ausbau der Atomenergie-Industrie seines Landes für so wichtig, dass er sie auch in seiner Neujahrsansprache erwähnt hat. In der Rede, die vom öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen am Mittwochabend ausgestrahlt wurde, sagte er, die Energiesicherheit sei für sein Land eine "prinzipielle Frage".

"Ob es unseren südlichen Nachbarn (Österreich, Anm.) gefällt oder nicht, wir müssen in Atomenergie investieren. Sonst können wir die Ziele im Klimaschutz nicht erfüllen", betonte Babis. Er fügte hinzu, Tschechien bereite sich auf das Ende der Kohlen-Ära vor. Man senke die Kohlendioxid-Emissionen, auch weil Tschechien mit Trockenheit konfrontiert sei.

Babis lobte in der Neujahrsansprache zudem die Ergebnisse seiner Regierung. Tschechien erlebe nun die "erfolgreichste Ära" in seiner modernen Geschichte. Man habe die niedrigste Arbeitslosigkeit in der EU, und beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf habe man schon Portugal, Griechenland und sogar Spanien überholt. "Wir wachsen und werden schneller reich als die meisten EU-Länder", sagte der tschechische Premier.