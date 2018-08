Tschechien gedachte Niederschlagung von Prager Frühling 1968

Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen, Versammlungen, Ausstellungen und Konzerten hat Tschechien am Dienstag des 50. Jahrestags der Niederschlagung des "Prager Frühlings" 1968 gedacht. Regierungschef Andrej Babis wurde auf der offiziellen Gedenkveranstaltung vor dem Gebäude des Tschechischen Rundfunks in Prag von aufgebrachten Demonstranten ausgepfiffen.

Vor dem Gebäude des Tschechischen (damals Tschechoslowakischen, Anm.) Rundfunks in Prag war es im August 1968 zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und sowjetischen Soldaten mit mehreren Todesopfern gekommen. Zuvor waren in der Nacht vom 20. auf 21. August 1968 von der Sowjetunion geführten Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei einmarschiert, um Reformbemühungen unter dem Schlagwort “Sozialismus mit menschlichem Antlitz” unter KP-Chef Alexander Dubcek niederzuschlagen.