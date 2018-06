Tschechien: Babis offiziell zum Regierungschef ernannt

Der tschechische Staatspräsident Milos Zeman hat den Milliardär und Chef der Protestbewegung ANO, Andrej Babis, am Mittwoch offiziell zum Premier ernannt. Der 63-jährige Babis, der seit Jänner 2018 wegen einer gescheiterten Vertrauensabstimmung nur als geschäftsführender Regierungschef amtierte, legte den Eid bei einer Zeremonie auf der Prager Burg ab.

Nun will Babis ein Minderheitskabinett aus ANO und Sozialdemokraten (CSSD) bilden, das von den Kommunisten (KSCM) geduldet würde. Bei der Bildung des Kabinetts muss Babis noch das Ergebnis der laufenden CSSD-Abstimmung über die Beteiligung an der Regierung abwarten. Dieses will die CSSD am 15. Juni mitteilen. Sollte die CSSD dem Projekt zustimmen, will Babis das Kabinett bis Ende Juni zusammenstellen und die übrigen Regierungsmitglieder von Zeman vereidigen lassen.