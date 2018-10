Tscheche traf Bruder beim Airsoft-Spiel mit echter Waffe

Bei einem Airsoft-Spiel in Tschechien hat ein Teilnehmer versehentlich mit einer echten Waffe geschossen und ein Mitglied des gegnerischen Teams schwer verletzt. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Samstag der Nachrichtenagentur CTK.

“Einer der Spieler hatte seine echte Schusswaffe verloren, ein anderer fand sie und schoss damit im Irrglauben, es handle sich nur um eine ungefährliche Airsoft-Waffe”, schilderte die Sprecherin den vermuteten Unglückshergang nahe der Stadt Milovice. Eine Rettungssprecherin erklärte den Medien, das in die Brust getroffene Opfer sei “in ernstem Zustand” per Hubschrauber in ein Prager Krankenhaus geflogen worden.