TS Dornbirn erfolgreich bei den Landesmeisterschaften

Dornbirn Schwimmer holen sich 26 Titel bei den Freiwassermeisterschaften.

Dornbirn/Bludenz. Drei Tage lang kämpfte Vorarlbergs Schwimmelite vergangenes Wochenende um die Titel der Landessieger bei den Freiwassermeisterschaften im ValBlu in Bludenz. Am Freitag standen die Langstreckenbewerbe auf dem Programm, am Samstag die 50 m Wettkämpfe der jüngsten Schwimmer, die teilweise zum ersten Mal an einer Landesmeisterschaft teilnahmen. Am letzten Wettkampftag zählte dann neben weiteren Bewerben der Landesmeisterschaft vor allem der Auftritt mit Teilnehmern der Special Olympics und den Flying Flippers zu den Höhepunkten.