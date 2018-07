Truppen greifen IS in Syrien trotz Bedrohung von Geiseln an

Im Südwesten Syriens haben Verbündete von Präsident Bashar al-Assad am Sonntag IS-Kämpfer angegriffen, obwohl diese mehrere Frauen als Geiseln genommen haben. Das berichteten Militärmedien der libanesischen Hisbollah-Miliz, die an der Seite Assads kämpft.

Das syrische Staatsfernsehen zeigte Aufnahmen von Militärfahrzeugen, die in der Nähe des Kampfgebietes unterwegs waren. Auch die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die sich auf ein Informantennetz in Syrien stützt, teilte mit, die Armee habe die noch vom IS beherrschten Gebiete in der südwestlichen Provinz Deraa bombardiert.