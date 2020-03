Trumps Wahlkampfteam verklagt nach Zeitungen auch Sender CNN

Nach Klagen gegen die "New York Times" und die "Washington Post" geht das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump auch juristisch gegen den US-Fernsehsender CNN vor. Man habe wegen verleumderischer Berichterstattung Klage gegen den Sender eingereicht, teilte Trumps Wahlkampfteam am Freitag mit.

Der Sender habe wissentlich "falsche und verleumderische Aussagen" im Hinblick auf die Russland-Affäre veröffentlicht, heißt es in der am Freitag bei einem Gericht in Atlanta eingereichten Klageschrift, die Trumps Wahlkampfteam veröffentlichte.