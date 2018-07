Trumps Unternehmen steckt 200 Mio. Dollar in Golf-Resort

Das Unternehmen von US-Präsident Donald Trump will sein Golf-Resort im schottischen Balmedie bei Aberdeen für weitere 200 Millionen Dollar ausbauen. Sollten die Pläne genehmigt werden, werde es im nächsten Jahr losgehen, erklärten am Dienstag die Trump-Söhne Eric und Donald Jr., die die Trump Organization leiten. Das Vorhaben stößt bei Anrainern und Umweltschützern auf massiven Protest.

Geplant sind unter anderem 500 Wohnungen, 50 Ferienhäuser, Gewerbeflächen, ein Sportzentrum sowie ein Reitgelände. In einer ersten Phase hat das Unternehmen bereits 100 Millionen Dollar investiert. Insgesamt sollen 750 Millionen in das Projekt im Nordosten Schottlands gesteckt werden.

Trump besitzt zwei Golf-Anlagen in Schottland. Während seines Großbritannien-Besuchs in diesem Monat hatte er ein Wochenende auf seiner anderen Anlage in Turnberry verbracht.