Trumps Kommunikationsdirektor Shine zurückgetreten

Der Kommunikationsdirektor und Vizestabschef im Weißen Haus, Bill Shine, tritt nach rund achtmonatiger Amtszeit zurück. Der Ex-Manager des Nachrichtensenders Fox News werde künftig als hochrangiger Berater für das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump arbeiten, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Freitag mit.

Shines Rücktritt kommt in einer Phase, in welcher die enge Beziehung des Präsidenten zu Fox News unter verschärfter Beobachtung steht. Das Magazin “New Yorker” hatte kürzlich in einem detaillierten Artikel zu den Verflechtungen zwischen dem Präsidenten und Fox News unter anderem berichtet, dass der Sender im Wahlkampf 2016 eine Enthüllungsgeschichte über das angebliche Sexabenteuer Trumps mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels unter Verschluss gehalten habe. Die von einer Reporterin entdeckte mutmaßliche Eskapade habe nicht ans Licht kommen sollen, weil Sendereigentümer Rupert Murdoch den Wahlsieg des Immobilienmoguls gewünscht habe.