Trumps "Feind"-Aussage: EU-Außenminister distanzieren sich

Die EU-Außenminister haben sich von der "Feind"-Bezeichnung von US-Präsident Donald Trump gegenüber der EU distanziert. Der deutsche Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, sagte am Montag in Brüssel, Trump versuche Europa zu spalten. "Österreich sieht die USA sicherlich nicht als Feind, die EU sicherlich auch nicht", sagte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ).

“Ich persönlich nehme Abstand von diesen Kategorien”, betonte Kneissl. Politik sei für sie eine von Interessen geleitete Frage des Zusammenwirkens. Zu dem Gipfel am Montag von Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Helsinki bemerkte Kneissl, es sei wichtig, dass die USA und Russland wieder ins Gespräch kommen, man dürfe den Gipfel aber auch nicht überbewerten. Gerade in Syrien “steht vieles an der Kippe”.