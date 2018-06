Trump zuversichtlich vor Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim

Unmittelbar vor seiner Abreise zu einem historischen Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich zu den Einigungschancen der Zusammenkunft geäußert. Trump sagte am Samstag am Rande des G-7-Gipfels im kanadischen La Malbaie, er sei davon überzeugt, dass Kim etwas Positives für sein Volk erreichen wolle.

Am Vortag hatte der US-Präsident nach einem Treffen mit Japans Regierungschef Shinzo Abe gesagt, in Singapur könne ein Abkommen unterzeichnet werden. Es wäre das erste Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber. Wegen der Reise nach Singapur verließ Trump den G-7-Gipfel in Kanada vorzeitig. Trump hat eine Lockerung von Wirtschaftssanktionen in Aussicht gestellt, wenn Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgibt.