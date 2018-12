Trump zeigt sich zuversichtlich über Abrüstungsgesprächen

Nach dem angekündigten Austritt der USA aus einem wichtigen Raketenvertrag mit Russland hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich gezeigt, dass er gemeinsam mit Russland und China über das Thema Abrüstung verhandeln könnte.

“Ich bin mir sicher, dass Präsident Xi und ich gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Putin irgendwann in der Zukunft über einen sinnvollen Stopp dieses großen und unkontrollierbaren Wettrüstens sprechen werden”, schrieb Trump am Montagmorgen (Ortszeit) auf Twitter. “Die USA gaben in diesem Jahr 716 Milliarden Dollar aus. Verrückt!”