Trump will bei Chefposten-Wahl im Kongress mitmischen

Ex-US-Präsident Donald Trump bringt sich bei der Wahl für den Vorsitz des Repräsentantenhauses ins Spiel. Er sei von Vertretern der Partei gefragt worden, "für eine kurze Zeit" zu übernehmen, sollte es keine Lösung geben, zitierte der Sender Fox News den Republikaner am Donnerstag. Er würde dies tun, wenn es "notwendig" sei. Auf seiner Plattform Truth Social äußerte er sich zuvor ähnlich und schrieb, dass er nach der Präsidentenwahl 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen wolle.

Nach der historischen Absetzung des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, Anfang der Woche suchen die Republikaner nun einen Nachfolger für den Posten. Sie haben eine knappe Mehrheit in der Parlamentskammer. Frühestens Mitte kommender Woche könnte es eine Wahl geben. Wer nachrücken könnte, ist offen. Trump hatte schon zuvor mit einer Kandidatur kokettiert und eine Fotomontage veröffentlicht, auf der er mit dem Holzhammer des Vorsitzenden in der Hand zu sehen ist.

Bei der Abstimmung für den Chefposten können die Abgeordneten auch Personen nominieren, die gar nicht Mitglieder des US-Kongresses sind - so wie also Trump. Dafür müsste ein Abgeordneter Trump als Kandidaten aufstellen. Wegen der knappen Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus müssen sich allerdings alle Flügel der zersplitterten Republikaner hinter einem Kandidaten versammeln. Dass gemäßigtere Abgeordnete für den 77-Jährigen stimmen und so eventuell eine Wiederwahl in einem knapp gewonnen Wahlkreis riskieren, ist eher unwahrscheinlich.