Trump will am Jahrestag der Kapitol-Erstürmung auftreten

Ex-US-Präsident Donald Trump hat für den Jahrestag der Kapitol-Erstürmung am 6. Jänner und damit zum Auftakt des Kongress-Wahlkampfes eine Pressekonferenz angekündigt. Thema des Auftritts an seinem Anwesen im Bundesstaat Florida seien die Ereignisse dieses Tages, hieß es am Dienstag in einer Erklärung. Darin wiederholte der Republikaner ohne Belege seine Darstellung, die Präsidentenwahl vom November 2020 sei manipuliert worden.

Die Vorgänge am 6. Jänner werden von einem Kongress-Ausschuss untersucht, der sich auch mit dem Vorwurf befasst, Trump trage eine Mitverantwortung für die Gewalt. Der Ausschuss lehnte eine Stellungnahme zu Trumps Ankündigung ab.

Beim Sturm auf den Sitz des Kongresses in Washington waren vier Menschen getötet worden, ein Polizist erlag am nächsten Tag seinen Verletzungen. Mehr als 700 Menschen wurden inzwischen festgenommen.

Im November 2022 finden Kongresswahlen statt. Dabei wird das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt. Die Demokraten von Präsident Joe Biden könnten Umfragen zufolge eine oder beide Kammern an die Republikaner verlieren. Die nächste Präsidentenwahl ist 2024. Ob Trump dann erneut antritt, ist unklar.