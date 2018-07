Trump widerspricht Einschätzung von US-Geheimdiensten

US-Präsident Donald Trump hat mit einer Äußerung erneut die Kontroverse über seine Haltung zu Russland angeheizt. Auf die Frage einer Reporterin, ob Russland die USA weiter im Visier habe, antwortete Trump: "Danke, nein." Auf die Nachfrage, ob er nicht glaube, dass dies der Fall sei, antwortete Trump erneut: "Nein." Damit stellte sich der Präsident gegen eine Einschätzung seiner Geheimdienste.

Trump äußerte sich am Dienstag am Rande einer Kabinettssitzung in Washington. Zugleich behauptete er, kein Präsident sei mit Russland so hart umgegangen wie er. “Präsident (Wladimir) Putin weiß das besser als alle anderen, auf jeden Fall besser als die Presse. Er ist nicht sehr glücklich darüber”, sagte er.