Trump und Obama über Tod von Terror-Chefs

Vor rund einer Woche gab Donald Trump den Tod des IS-Chefs Abu Al-Baghdadi bekannt. Ein Zusammenschnitt vergleicht nun diese Rede mit der Verkündung von Osama Bin Ladens Tod.

Something very big has just happened!

Die Unterschiede zu einer vergleichbaren Rede von Barack Obama könnten kaum größer sein. Der verkündete innerhalb von neun Minuten den Tod des al-Qaida-Anführers Osama Bin Laden. Er bemühte sich damals, sachlich über die Vorgänge zu informieren: "After a fire fight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body."