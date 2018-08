Trump und Macron berieten über Sicherheit und Handel

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron über Sicherheits- und Handelsfragen beraten. In dem Telefonat sei es unter anderem um den Iran und den Nahen Osten gegangen, teilte das US-Präsidialamt mit. Es sei ein sehr gutes Telefongespräch gewesen, twitterte Trump, der gerade in seinem Golf-Club in New Jersey Urlaub macht.

Insbesondere bei den Themen Handel und Iran gehen die Ansichten beider Politiker auseinander. So verhängte Trump Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aus Frankreich und anderen Ländern. Die EU reagierte mit Gegenmaßnahmen. Auch die Entscheidung Trumps, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen und wieder Sanktionen zu verhängen, wird von Macron nicht geteilt. Trump hat angekündigt, alle Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen, dürften nicht mehr in den USA aktiv werden. Einige europäische Firmen, darunter die französischen Konzerne Total sowie die Autohersteller PSA und Renault haben ihre Iran-Pläne ausgesetzt.