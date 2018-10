Trump und Erdogan fordern umfassende Aufklärung zu Khashoggi

US-Präsident Donald Trump und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan haben sich einem Medienbericht zufolge telefonisch über den Fall des getöteten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi ausgetauscht. Sie seien sich einig gewesen, dass sämtliche Aspekte aufgeklärt werden müssten, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu in der Nacht auf Montag.

Die deutsche Regierung schließt unterdessen wegen der Ungereimtheiten um den gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi weitere deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien aktuell aus. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sagte am Sonntagabend mit Blick auf die Tötung des Regimekritikers im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul, Rüstungsexporte könnten nicht stattfinden, “in dem Zustand, in dem wir im Augenblick sind”. Zu der Gewalttat, die sie in aller Schärfe verurteile, gebe es dringenden weiteren Klärungsbedarf. Längst liege nicht alles dazu auf dem Tisch, längst seien nicht die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen, betonte Merkel.