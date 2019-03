Trump trifft Südkoreas Staatschef zu Nordkorea-Gesprächen

US-Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Kollege Moon Jae-in wollen bei einem Treffen nächstes Monat das weitere Vorgehen im Streit um das Atomwaffenprogramm Nordkoreas besprechen. Es wird das erste Treffen der beiden seit dem gescheiterten Gipfel Trumps mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un Ende Februar sein. Moon werde laut seinem Büro am 10. und 11. April in Washington sein.

Das Treffen erfolgt in einer Phase zunehmender Unsicherheit nach dem Gipfel zwischen Trump und Kim in Hanoi. Beide Seiten konnten sich in den zentralen Fragen der Abrüstung Nordkoreas und Gegenleistungen der USA nicht einigen. Die kommunistische Führung in Pjöngjang verlangt die Aufhebung internationaler Sanktionen gegen ihr Land.