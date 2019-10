Trump: Sind Zeitplan für Teilabkommen mit China voraus

US-Präsident Donald Trump sieht die USA auf einem guten Weg für ein Handelsabkommen mit China. Man sei wahrscheinlich dem Zeitplan voraus, um einen sehr großen Teil der Einigung mit China zu unterzeichnen, sagte Trump am Montag vor Journalisten auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe Washington.

Die USA und China haben jüngst Fortschritte erzielt, um eine Lösung in ihrem Zollstreit zu finden. Ökonomen sind allerdings skeptisch, dass die beiden weltgrößten Volkswirtschaften ihren Konflikt auf Dauer beenden werden. Denn Fachleute gehen davon aus, dass die USA den wirtschaftlichen und damit politischen Aufstieg Chinas eindämmen wollen. Der Handelsstreit läuft schon seit rund 16 Monaten und belastet seit längerem auch die Weltwirtschaft.

Unterdessen scheiterte China in einem länger zurückliegenden Handelskonflikt mit angekündigten Strafzöllen auf US-Exporte bei der Welthandelsorganisation (WTO) zunächst wie erwartet. Die USA legten am Montag bei einer Sitzung des WTO-Streitschlichtungsausschusses in Genf Einspruch ein. Der Disput hat mit dem aktuellen Handelskrieg nichts zu tun.