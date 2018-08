Trump sieht China hinter Hackerangriff auf Clinton

US-Präsident Donald Trump hat China für die Hackerangriffe auf den E-Mail-Server der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton verantwortlich gemacht. "Gerade veröffentlichter Bericht: 'China ist in Hillary Clintons privaten E-Mail-Server eingedrungen'", schrieb Trump am späten Dienstagabend auf Twitter.

Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums erklärte am Mittwoch in Peking, die Vorwürfe seien nicht neu. China verteidige entschlossen die Cybersicherheit und gehe hart gegen Internet-Angriffe vor. “Wir sind entschieden gegen jede Art von Cyberangriffen und Informationsdiebstahl”, sagte Hua Chunying. “Sie fragen mich, ob das stimmt, aber was würden Sie selbst sagen? Was ist Ihr Gefühl oder Ihr erster Eindruck?” Die Sprecherin nannte weder Trump noch Clinton beim Namen.