Trump sagt Polen-Reise wegen Hurrikans "Dorian" ab

US-Präsident Donald Trump hat seine Polen-Reise wegen des Hurrikans "Dorian" abgesagt. Der Wirbelsturm bedroht die Atlantik-Küste Floridas. Statt Trump wird Vizepräsident Mike Pence nach Warschau reisen.

Trump erklärte Donnerstag, dass er mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda telefoniert habe. Er hätte ursprünglich am Sonntag nach Warschau kommen sollen, um an den Gedenkveranstaltungen zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Polen teilzunehmen.