Trump nimmt Welthandelsorganisation ins Visier

US-Präsident Donald Trump holt im Handelsstreit zum Rundumschlag aus und droht der Welthandelsorganisation (WTO) wegen angeblicher Unfairness mit Konsequenzen. "Die WTO hat die USA sehr, sehr schlecht behandelt und ich hoffe, sie ändert dies", sagte Trump in Washington. Falls nicht, würden die USA "etwas unternehmen", fügte er hinzu, ohne Details zu nennen. Einen WTO-Austritt dementierte Trump.

Nach den Zöllen auf Stahl und Aluminium droht Trump der EU nun mit Einfuhrzöllen auf Autos und Autoteile von 20 Prozent. Die Branche in Deutschland ist besonders betroffen: Jedes zweite von deutschen Herstellern in den USA produzierte Auto gehe in den Export, sagte der Chef des Branchenverbands VDA, Bernhard Mattes, am Dienstag in Berlin.