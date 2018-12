Beschuss der Grünen Zone in Bagdad nach Trump-Besuch im Irak

Nach dem Überraschungsbesuch von US-Präsident Donald Trump im Irak ist die Hochsicherheitszone im Zentrum Bagdads beschossen worden. In der sogenannten Grünen Zone stehen unter anderem Ministerien, das Parlamentsgebäude und die hoch gesicherte US-Botschaft. Bei dem Angriff mit Artillerie-Granaten am Donnerstag in der Früh sei niemand verletzt worden, berichteten Sicherheitskreise.

Die Grüne Zone war 2003 nach dem Sturz von Langzeitherrscher Saddam Hussein aus Sicherheitsgründen errichtet worden. Aus Angst vor Terroranschlägen ist der Zugang stark beschränkt. Die irakische Regierung hatte zuletzt angekündigt, die Grüne Zone wieder für den öffentlichen Verkehr freizugeben.

Trump und seine Frau Melania besuchten am Mittwoch unangekündigt rund drei Stunden lang US-Soldaten auf einer Militärbasis westlich der irakischen Hauptstadt Bagdad. Für den Präsidenten war es in seiner knapp zweijährigen Amtszeit der erste Besuch bei Kampftruppen im Ausland.

Ein Treffen mit dem irakischen Ministerpräsidentne Adel Abdul Mahdi scheiterte nach Angaben aus Bagdad, weil man sich nicht auf den Ort der Zusammenkunft einigen konnte. Mahdi habe es nämlich abgelehnt, Trump auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad zu treffen. Zugleich versicherte die Regierung, dass sie im Voraus von dem Besuch informiert gewesen sei und Trump Mahdi zu einem Gegenbesuch eingeladen hatte.

Oppositionspolitiker übten scharfe Kritik an Trumps Besuch. Oppositionsführer Sabah al-Saadi forderte eine Sondersitzung des Parlaments, um über diese “eklatante Verletzung der irakischen Souveränität” zu beraten. “Trump sollte seine Grenzen kennen: Die US-Besatzung des Irak ist vorbei”, betonte der Chef des Islah-Blocks.

Auf dem Rückflug von seinem überraschenden Truppenbesuch legte Trump auch einen Zwischenstopp im deutschen Ramstein ein. Die Air Force One landete am frühen Donnerstagmorgen auf dem Stützpunkt der US-Luftwaffe in Rheinland-Pfalz, wie das Weiße Haus mitteilte. Trump wollte sich auch in Ramstein mit den dort stationierten US-Soldaten treffen.