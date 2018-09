Trump macht Streit um Kavanaugh zum Wahlkampfthema

Nichts hat die USA in den vergangenen Tagen so entzweit wie der Streit um den Supreme-Court-Kandidaten Kavanaugh. Präsident Donald Trump macht damit nun Stimmung gegen die Demokraten. Er warnt, bei den Kongresswahlen im November stünden auch seine Erfolge auf dem Spiel.

Bei einer Veranstaltung in Wheeling im Staat West Virginia sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) über die Demokraten und deren Widerstand im Senat gegen Kavanaugh: “Sie sind auf einer Mission gewesen, sich zu widersetzen, zu blockieren und zu zerstören.” Der Republikaner forderte die Wähler auf, den Demokraten dafür bei den Kongresswahlen am 6. November die Quittung zu geben. “Wir sind nur fünf Wochen von den wichtigsten Kongresswahlen unseres Lebens entfernt”, sagte Trump in seiner rund 80-minütigen Rede vor jubelnden Anhängern. Er machte deutlich, dass es bei der Abstimmung auch um ihn gehe, obwohl der Präsident nicht zur Wahl steht. “Ich kandidiere nicht, aber ich kandidiere in Wirklichkeit doch”, sagte Trump. “Viel von dem, was wir getan haben – manche Menschen sagen, alles was wir getan haben -, steht im November auf dem Spiel.”