Trump lud Putin nach Washington ein

US-Präsident Donald Trump hat seinen russischen Kollegen Wladimir Putin zu einem Gipfeltreffen nach Washington eingeladen. Trumps Sicherheitsberater John Bolton ließ am Freitag aber offen, ob Putin die Einladung angenommen hat. Ein Besuch des russischen Staatschefs dürfte in der US-Hauptstadt auch auf Kritik stoßen.

Putin und Trump haben einander mehrfach am Rande von internationalen Zusammenkünften getroffen. Im Juli hielten sie einen Gipfel in der finnischen Hauptstadt Helsinki ab. Trump wurde daraufhin vorgeworfen, vor Putin eingeknickt zu sein. Der US-Präsident hat erklärt, es sei im Interesse der USA, eine gute Arbeitsbeziehung zu Putin zu entwickeln. Die beiden Staatschefs wollen am 11. November zu einem kurzen Gespräch am Rande der Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren in Paris zusammenkommen.