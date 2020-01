Trump lehnt Bedingung für Iran-Gespräche ab

Im Atomstreit mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump ein Ende von US-Sanktionen als Vorleistung für Gespräche mit der Teheraner Regierung abgelehnt. Offenbar in Bezug auf ein Interview des "Spiegel" mit dem iranischen Außenminister Javad Zarif twitterte Trump, Zarif stelle Verhandlungen mit den USA in Aussicht, wolle aber die Aufhebung von Sanktionen. "Nein danke", entgegnete Trump darauf.

Der US-Präsident twitterte seine Reaktion zunächst auf Englisch und schickte später eine Übersetzung in Farsi über den Kurznachrichtendienst. Zarif reagierte am Sonntag ebenfalls auf Twitter und erklärte, Trump solle sich in seiner Außenpolitik lieber auf Fakten verlassen als auf Schlagzeilen des US-Fernsehsenders Fox News oder auf seine Farsi-Übersetzer.