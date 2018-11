Trump lässt Entwurf für China-Handelsabkommen vorbereiten

US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge bei einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping beim G-20-Gipfel in Argentinien Ende des Monats eine Lösung des Handelsstreits der beiden Wirtschaftsmächte erreichen. Trump habe deswegen wichtige Regierungsvertreter gebeten, einen Entwurf für ein Handelsabkommen vorzubereiten.

Das berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Trump habe sich zu dem Schritt nach einem Telefonat mit Xi am Donnerstag entschlossen. Nach dem Telefonat hatten sich beide Staatschefs optimistisch geäußert, den Handelsstreit bis zum Gipfeltreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20) in der argentinischen Hauptstadt am 30. November und 1. Dezember zu lösen.