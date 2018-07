Trump greift früheren Anwalt wegen Gesprächsmitschnitts an

Im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Affäre mit einem früheren Playboy-Model hat US-Präsident Donald Trump jedes Fehlverhalten von sich gewiesen. "Die gute Nachricht ist, dass sich euer Lieblingspräsident nichts zuschulden kommen lassen hat", erklärte Trump am Samstag auf Twitter. Die Vorgehensweise seines früheren Anwalts Michael Cohen nannte er "unerhört" und "vielleicht illegal".

Hintergrund ist eine heimlich gemachte Aufnahme von Cohen während eines Gesprächs mit Trump im Jahr 2016. Darin ging es laut “New York Times” um eine mögliche Schweigegeldzahlung an das ehemalige “Playboy”-Model Karen McDougal vor den Wahlen 2016. Ermittler hatten den Mitschnitt bei einer Razzia im Büro des Anwalts sichergestellt. “Es ist unvorstellbar, dass die Regierung in das Büro eines Anwalts eindringt (zeitig in der Früh) – geradezu unerhört. Noch unvorstellbarer ist, dass ein Anwalt seinen Klienten mitschneidet – total unerhört & vielleicht illegal”, twitterte Trump.