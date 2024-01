Trump dürfte sich in New Hampshire durchgesetzt haben

Trump dürfte sich in New Hampshire durchgesetzt haben ©APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump dürfte sich in New Hampshire durchgesetzt haben ©APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump gewann Vorwahl in New Hampshire

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat übereinstimmenden US-Medienberichten und Angaben von Forschungsinstituten zufolge die Vorwahl in New Hampshire gewonnen. Unklar blieb in der Nacht auf Mittwoch zunächst, wie groß sein Vorsprung gegenüber seiner verbliebenen ernsthaften Rivalin Nikki Haley sein würde.

Nach der Auszählung von 14 Prozent der Stimmen kam Trump dem Datenanbieter Edison Research zufolge auf 52,3 Prozent und die frühere Gouverneurin auf 46,6 Prozent. Der Statistik-Website FiveThirtyEight zufolge hatte Trump in letzten Umfragen vor der Abstimmung rund 17 Prozentpunkte vorn gelegen.

Sollten sich die frühen Angaben bestätigen, wäre Trump mit dem Versuch gescheitert, gleich bei der zweiten Abstimmung der Vorwahlen eine klare Vorentscheidung herbeizuführen. Haleys Wahlkampfteam hatte noch während der Stimmabgabe am Dienstag angekündigt, sie werde mindestens bis zum Super Tuesday am 5. März im Rennen bleiben. Dann wird in 16 der 50 Bundesstaaten gewählt und etwa ein Drittel der Delegiertenstimmen verteilt.

"Das Rennen ist noch lange nicht vorbei, es gibt noch Dutzende von Bundesstaaten, die noch vor uns liegen", sagte Nikki Haley am Dienstagabend (Ortszeit) in Concord. "Ich bin eine Kämpferin." Sie gratulierte Trump zu seinem Sieg in New Hampshire, fügte aber hinzu, dass eine zweite Amtszeit ihres Konkurrenten nur Chaos über das Land bringen werde. Die 52-Jährige forderte den 25 Jahre älteren Rivalen erneut zur Teilnahme an einer TV-Debatte auf und zweifelte seine geistige Zurechnungsfähigkeit an.

Edison Research zufolge gewann bei den Demokraten erwartungsgemäß Joe Biden die Vorwahl. Die eigentliche Präsidentenwahl findet Anfang November statt. Trump und Biden liegen in Umfragen faktisch gleichauf.