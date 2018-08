Trump für Harley-Boykott im Falle von Produktionsverlagerung

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut den legendären Motorradhersteller Harley-Davidson vorgeknöpft und sich für den Fall einer Produktionsverlagerung ins Ausland zum Wochenende für einen Boykott des amerikanischen Unternehmens ausgesprochen. Viele Besitzer einer Harley-Davidson "planen die Firma zu boykottieren, falls die Produktion nach Übersee geht", twitterte Trump. Zusatz: "Großartig!"

“Die meisten anderen Unternehmen kommen zu uns, einschließlich Konkurrenten von Harley”, schrieb Trump, der unter der Devise “Amerika zuerst” Firmen dazu bewegen will, wieder mehr in den USA zu produzieren und dort Jobs zu schaffen. Harley-Davidson mache hingegen einen “schlechten” Zug, so die Einschätzung des Präsidenten.