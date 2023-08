Trump für Gerichtstermin in Washington eingetroffen

US-Ex-Präsident Donald Trump ist zur Verlesung einer neuen Anklage gegen ihn in der Hauptstadt Washington eingetroffen. Das Flugzeug des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers landete am Donnerstag auf dem Ronald-Reagan-Airport außerhalb der Stadtgrenzen, wie im TV zu sehen war. Von dort soll er mit einer Autokolonne zum zuständigen Gericht gebracht werden, wo ihm die neue Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und der Attacke auf das Kapitol präsentiert wird.

Trump soll am Donnerstag um 16.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MESZ) erstmals in dem Fall vor Gericht erscheinen. Er ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich wegen mutmaßlicher Straftaten vor Gericht verantworten muss - und das gleich in mehreren Fällen. In der neuen Anklage geht es erstmals um mutmaßliche Straftaten während seiner Amtszeit im Weißen Haus. Ein Vorwurf lautet auf Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Es sind die bisher schwersten Anschuldigungen, denen Trump sich stellen muss.