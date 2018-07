Trump fordert von Erdogan Freilassung des US-Pastors Brunson

US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgefordert, den seit mehr als eineinhalb Jahren in der Türkei inhaftierten US-Pastor Andrew Brunson freizulassen. Es ist eine totale Schande, dass die Türkei den angesehenen US-Pastor (...) nicht aus dem Gefängnis entlässt", twitterte Trump am Mittwochabend (Ortszeit).

Am Mittwoch war der Antrag von Brunsons Anwalt auf Freilassung aus der Untersuchungshaft abgelehnt worden, so dass der Pfarrer weiter im Gefängnis bleiben muss. Brunson werden Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und zur Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen. Er sitzt seit Dezember 2016 im westtürkischen Izmir in Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu 35 Jahre Haft.