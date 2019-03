Trump erkennt am Montag Zugehörigkeit des Golan zu Israel an

US-Präsident Donald Trump wird am Montag nach israelischen Angaben ein Dekret unterzeichnen, mit dem er die Zugehörigkeit der von Syrien annektierten Golanhöhen zu Israel anerkennt. Die Zeremonie werde während eines Besuchs des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu im Weißen Haus stattfinden, twitterte der amtierende Außenminister Israel Katz am Sonntag.

UNO-Blauhelmsoldaten überwachen in dem Gebiet zwischen dem See Genezareth und Syriens Hauptstadt Damaskus einen Waffenstillstand von 1974. Seitdem war es auf dem Golan relativ ruhig. Doch im syrischen Bürgerkrieg wurde die Region wieder zum Brennpunkt mit Raketenangriffen aus Syrien und Israel. Das Hochplateau an der Grenze von Israel und Syrien ist von hoher strategischer Bedeutung. Für Syrien ist die Rückgabe der Golanhöhen die Bedingung für einen Friedensvertrag.

Als erstes EU-Land will indes Rumänien seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Das kündigte Ministerpräsidentin Viorica Dancila am Sonntag auf der Jahrestagung der amerikanisch-israelischen Lobbyorganisation AIPAC in Washington an.