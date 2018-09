Trump empfiehlt Europa Mauer durch Sahara

Während Europa seit Jahren um eine Lösung in der Migrationsfrage ringt, bringt US-Präsident Donald Trump den Europäern seine Sicht der Dinge näher. Er rät Europa, doch einfach eine Mauer durch die Sahara-Wüste zu ziehen, so wie er es an der Grenze zu Mexiko machen will. Diesen Vorschlag soll Trump dem spanischen Außenminister Josep Borrell beim letzten Treffen nahegelegt haben.

Borrell, dessen Land immer noch skeptisch zum Vorschlag des österreichischen EU-Ratsvorsitzes über eine Anhebung der Frontex-Kontingente steht, stellte allerdings klar, dass eine Mauer, wie Trump sie im Kopf habe, in Nordafrika natürlich keine Lösung sei. Der spanische Außenminister erinnerte zudem daran, dass Afrika in den kommenden 20 Jahren seine Bevölkerung nahezu verdoppeln werde, und forderte Europa auf, wie China mehr in den afrikanischen Kontinent zu investieren, um den Menschen dort keine Anreize zu geben, überhaupt nach Europa auswandern zu wollen.