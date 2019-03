Trump empfängt Brasiliens Staatschef Bolsonaro am 19. März

US-Präsident Donald Trump empfängt am 19. März den brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro. Bei ihrem ersten Treffen wollten die beiden über die künftige Zusammenarbeit ihrer Länder sprechen, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Dabei gehe es unter anderem um Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit bei der Verteidigung, um Handelspolitik und den Kampf gegen länderübergreifende Kriminalität.

Die anhaltende Staatskrise in Venezuela soll demnach ebenso Thema sein. Bolsonaro und Trump liegen in vielen Fragen auf einer Linie. Beide sind scharfe Kritiker der linken Regierungen in Kuba und Nicaragua und dringen auf einen Machtwechsel in Venezuela.