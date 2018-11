Trump droht mit Entzug der Akkreditierung für Journalisten

US-Präsident Donald Trump will nach CNN-Korrespondent Jim Acosta möglicherweise auch anderen Journalisten die Akkreditierung für das Weiße Haus entziehen. Journalisten benötigen diese Zulassung, um beispielsweise über Pressekonferenzen des Präsidenten berichten zu können.

“Ich habe die Entscheidung noch nicht getroffen, aber es könnte auch andere betreffen”, sagte Trump am Freitag in Washington vor seinem Abflug nach Frankreich. Trump echauffierte sich speziell über die Journalistin April Ryan vom American Urban Radio Networks. Er nannte sie einen “loser” (Versager). Sie sei bösartig und wisse nicht, was sie tue. Trump forderte, dass Journalisten das Weiße Haus und den Präsidenten mit Respekt behandeln.